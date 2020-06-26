16 günde 254 milyon TL’lik işlem

son dönemde yaşanan hareketlilik markalı konut üreticilerinin satış rakamlarına da yansıdı. Faiz desteği ve ödemesiz dönem gibi çok sayıda fırsatın sunulduğu bu dönemde, tüketicilerin erteledikleri taleplerini hızla öne aldığını ifade eden"16 gündesatış rakamına ulaştık. Bu sürede 202 ünitenin satışını yaptık" dedi. 1 Ocak- 15 Haziran arası cirolarınınulaştığını anlatan, "Bu yıl yola 1 milyar liralık ciro beklentisiyle çıkmıştık. Hedefi yukarı yönlü revize edeceğiz" dedi."Nef Online üzerinden 15 Mart-15 Mayıs'ta 900'ü aşkın dijital sunum yaptık,ciroya ulaştık" diye konuştu.