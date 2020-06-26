16 günde 254 milyon TL’lik işlem

Gayrimenkulde son dönemde yaşanan hareketlilik markalı konut üreticilerinin satış rakamlarına da yansıdı. Faiz desteği ve ödemesiz dönem gibi çok sayıda fırsatın sunulduğu bu dönemde, tüketicilerin erteledikleri taleplerini hızla öne aldığını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "16 günde 254 milyon liralık satış rakamına ulaştık. Bu sürede 202 ünitenin satışını yaptık" dedi. 1 Ocak- 15 Haziran arası cirolarının 610 milyon liraya ulaştığını anlatan Timur, "Bu yıl yola 1 milyar liralık ciro beklentisiyle çıkmıştık. Hedefi yukarı yönlü revize edeceğiz" dedi. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de "Nef Online üzerinden 15 Mart-15 Mayıs'ta 900'ü aşkın dijital sunum yaptık, 52 milyon liralık ciroya ulaştık" diye konuştu.