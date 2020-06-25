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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 15:54
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    • 25.06.2020 15:59
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    Son dakika: Vapurları 10:00-16:00 arasında ne kadar oldu? İşte yeni fiyat düzenlemesi

    Son dakika: 2020 tarihine kadar vapurları ( hariç) günün 10:00-16:00 saatleri arasında 5 Kuruş bilet fiyatıyla hizmet verecek. Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, indirim yapılan hatlar şunlar oldu: Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar.

    Son dakika... Şehir hatları vapurlarında yeni fiyat düzenlemesi

    Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti. Şehir Hatları vapurlarında ücret tarifesi, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı.


    İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

    "Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İstanbul Şehir Hatları Vapurları 10:00-16:00 arasında ne kadar oldu? İşte yeni fiyat düzenlemesi
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