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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 Gazete
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    'ndan önemli adım: Tedbirleri tescilledi

    , Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Covid- 19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı.

    Tedbirleri tescilledi
    , Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Covid- 19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı. Avrupa genelinde uçuşların emniyetli şekilde düzenlenmesine zemin hazırlayacak protokolü Türkiye'den imzalayan ilk havalimanı olan Havalimanı, aldığı önlemleri bir kez daha tescillemiş oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolculara güven sağlanması gerektiğini belirterek, "Herkesin aynı standardizasyonda önlem alması çok önemli. Protokol bu açıdan çok kıymetli" dedi.


    CEVDET ÖZDEMİR
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