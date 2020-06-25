Coronavirüs tedbirlerine yerli yazılımla katkı

faaliyetlerini sürdürengeliştirdiği yapay zeka destekliyazılım ile Coronavirüssalgınına çözümsunmayı hedefliyor."Kameralarayazılımlarımızıentegre edip sosyalmesafe ihlallerindeyetkililere uyarıiletebiliyoruz. Görüntüişleme teknolojisiyleyüz analizi yaparak kişininmaske takıp takmadığınıanonim olarak raporlayabilenyazılımlarımız, aynı kişininbirden fazla kameradangeçişini takip ederek dekonum odaklı bildirimleroluşturabiliyor" dedi. Yazılımıntermal kameralardan topladığıverilerle 6 metre mesafedentemassız olarak ateş ölçümüyapabildiğini anlatanHangül, "Kameralardan eldeedilen görüntülerle kişinindezenfektan kullanım sıklığı dabelirlenebiliyor" diye konuştu.