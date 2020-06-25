Coronavirüs tedbirlerine yerli yazılımla katkı

Yıldız Teknopark'ta faaliyetlerini sürdüren Ayvos, geliştirdiği yapay zeka destekli yazılım ile Coronavirüs salgınına çözüm sunmayı hedefliyor. Ayvos Kurucusu ve CEO'su Eray Hangül, "Kameralara yazılımlarımızı entegre edip sosyal mesafe ihlallerinde yetkililere uyarı iletebiliyoruz. Görüntü işleme teknolojisiyle yüz analizi yaparak kişinin maske takıp takmadığını anonim olarak raporlayabilen yazılımlarımız, aynı kişinin birden fazla kameradan geçişini takip ederek de konum odaklı bildirimler oluşturabiliyor" dedi. Yazılımın termal kameralardan topladığı verilerle 6 metre mesafeden temassız olarak ateş ölçümü yapabildiğini anlatan Hangül, "Kameralardan elde edilen görüntülerle kişinin dezenfektan kullanım sıklığı da belirlenebiliyor" diye konuştu.