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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 Gazete
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    Coronavirüs tedbirlerine yerli yazılımla katkı

    Yıldız Teknopark'ta faaliyetlerini sürdüren Ayvos, geliştirdiği yapay zeka destekli yazılım ile Coronavirüs salgınına çözüm sunmayı hedefliyor. Yazılımın termal kameralardan topladığı verilerle 6 metre mesafeden temassız olarak ateş ölçümü yapabildiğini anlatan Ayvos Kurucusu ve CEO'su Eray Hangül, "Kameralardan elde edilen görüntülerle kişinin dezenfektan kullanım sıklığı da belirlenebiliyor" diye konuştu.

    Coronavirüs tedbirlerine yerli yazılımla katkı
    Yıldız Teknopark'ta faaliyetlerini sürdüren Ayvos, geliştirdiği yapay zeka destekli yazılım ile Coronavirüs salgınına çözüm sunmayı hedefliyor. Ayvos Kurucusu ve CEO'su Eray Hangül, "Kameralara yazılımlarımızı entegre edip sosyal mesafe ihlallerinde yetkililere uyarı iletebiliyoruz. Görüntü işleme teknolojisiyle yüz analizi yaparak kişinin maske takıp takmadığını anonim olarak raporlayabilen yazılımlarımız, aynı kişinin birden fazla kameradan geçişini takip ederek de konum odaklı bildirimler oluşturabiliyor" dedi. Yazılımın termal kameralardan topladığı verilerle 6 metre mesafeden temassız olarak ateş ölçümü yapabildiğini anlatan Hangül, "Kameralardan elde edilen görüntülerle kişinin dezenfektan kullanım sıklığı da belirlenebiliyor" diye konuştu.
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