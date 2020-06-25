ALIŞVERİŞ RUTİNLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN!

Markete gitmeden önce ihtiyacınız olan tüm maddeleri yazın ve markete gittiğinizde bu listeye uyun! Listenin dışındaki alışverişler, çoğu zaman gereksiz şeylerdir. Abur cubur ve şekerlemeler, ucuz gibi görünseler de bir araya geldiklerinde çok pahalı tutarlar. Atıştırmalıklarınızı mümkün oldukça evde yapın.

Temel temizleyiciler haricinde temizleyici ürün satın almayın! Sirke, beyaz sabun ve karbonatla evinizdeki pek çok temizliği yapabilirsiniz. Her yüzey için ayrı ürün almak hem gereksiz hem de çok masraflıdır. Uzun süre dayanabilen yiyecekler ve içecekler yapın, buzluğa atın. Bu sayede, aniden misafiriniz geldiğinde markete değil derin dondurucuya koşarsınız. Ayrıca, mevsiminde satın aldığınız sebzeleri uygun şekilde pişirerek buzluğa attığınızda da ciddi anlamda tasarruf edersiniz. Böylece, kış geldiğinde yaz sebzelerini satın almak için 2-3 katı para ödemezsiniz.

Devamlı olarak alışveriş sitelerini takip etmeyin, yalnızca bir ürüne ihtiyaç duyduğunuzda araştırma yapın. Alışveriş sitelerinde gezindiğinizde daha fazla ürüne ihtiyacınız varmış gibi hissedersiniz ve kendinizi oldukça gereksiz bir ürünü satın alırken bulabilirsiniz.

İnternet üzerinden alışveriş yapmadan önce en uygun fiyatlı ürünü bulan sitelerden faydalanın.