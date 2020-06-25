Türkiye İş Kurumu yeni ilanlar yayımlamaya devam ediyor. Haziran ayı içerisinde yayımlanan memur alımı ilanlarına göre 582 kişi alınacak. İşte o ilanlar. Memur olmak isteyen adaylardan genel olarak 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranıyor. Bu bağlamda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi nitelikler aranacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Memur olmak isteyen adaylardan genel olarak 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranıyor. Bu bağlamda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi nitelikler aranacaktır.
İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI:
Osmaniye Düziçi Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.06.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 27.06.2020
Yalova Belediyesi Per. A.Ş. 28.06.2020
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.06.2020
İzmir Karaburun Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.06.2020
Denizli Beyağaç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2020
Gümüşhane Deredolu Belediyesi Per.LTD ŞTİ 26.06.2020
Balıkesir Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri A.Ş. 25.06.2020
İstanbul Sultangazi Belediyesi Per. A.Ş. 25.06.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi PersonelA.Ş.30.06.2020
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Lmt Şti.29.06.2020
Bingöl Belediyesi: Belediye bünyesine 16 kişilik kadro ile 8 Lise, 5 Ön Lisans ve 3 Lisans mezunu memur alacak. KPSS'den en az 70 puan almış olmak şart
Çankaya Belediyesi: 80 Kişilik zabıta memuru alımı kadrosu ile 68 Erkek ve 12 Kadın memur alınacak. Ayrıca Lise mezunu 10, Ön Lisans 30 ve Lisans mezunu 40 kişi alınacak. KPSS En az 60 puan şartı yer alıyor
Şenkaya Belediyesi: 2 kişilik kadro ile KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak
Aksaray Belediyesi: KPSS en az 60 puan ile 25 İtfaiye eri alınacak. Bu yönde Lise Mezunu 20 ve Ön Lisans mezunu 5 itfaiye Eri alımı yapılacak
Sağlık Bakanlığı HSSGM: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 13 kişilik sözleşmeli personel kadrosu ile Gemiadamı, Teknisyen, Tekniker ve Şoför alınacak. Alımlar KPSS'siz veya 50 KPSS puanı ile yapılacak.
Enerji Bakanlığı: Bakanlığa bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 kişilik kadrosu ile Müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Adaylardan KPSS'den en az 75 puan almış olmak şartı yer alıyor.
TCDD Taşımacılık: Devlet Demiryolları 14 farklı müdürlüğünde görev alacak 79 kamu personeli alımı yapacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarından alım yapılacak olup KPSS'den en az 70 puan şartı yer alıyor.
Devlet memuru nasıl olunur, şartları nelerdir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.
Devlet memurları ne iş yaparlar?
Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.
Devlet memuru nasıl olunur?
Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz.
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
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