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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 20:44
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    • 24.06.2020 20:44
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    Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 7 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık

    Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." açıklamasında bulundu.

    7 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." açıklamasında bulundu.


    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.

    Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.
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