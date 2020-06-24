BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.

Bekçilik yazılı sınavı nasıl oluyor: Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşacaktır.