Araç Muayenesi Nasıl Yapılır?

Trafikte yer alan her aracın teknik yeterliliklerinin ve yolcu güvenliğinin olup olmadığını test eden sisteme araç muayene sistemi denir. Türkiye'de araç muayene işlemleri TÜVTÜRK aracılığıyla yürütülür. Trafiğe çıkan her aracın muayeneye girmesi kanunen zorunludur.

Araç muayene süresi ne kadardır?

Muayene otomobillerde iki yılda bir yapılır. Lastik tekerli traktör ve bunların her türlü römorklarının muayenesi üç yılda bir yapılır. İki veya üç tekerli araçların muayenesi ilk üç yaştan sonra ve devamında her iki yılda bir yapılır.Taksi, otobüs, kamyon gibi ticari araçların muayene süresi ilk bir yıl sonunda ve devamında her yıl yapılır.