Karantina günlerinde 23 milyon araç sahibinin en çok merak ettiği konu muayene. Araç muayenesinde yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK, randevu sisteminin açıldığını duyurdu ama 17 Ağustos'a kadar da süre var. Peki 2020 araç muayene ücretleri ne kadar? Muayenede gereken evraklar neler? Araç muayenesi TÜVTÜRK aracılığıyla yapılır. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almak gerekir. Araç muayenesi kanuni bir zorunluluk veya cezai bir işlem olduğu için değil önce kendi sağlığımızı ve trafik güvenliğimizi düşündüğümüz için yaptırılmalıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Gecikme bedeli yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 3 Nisan'dan 3 Temmuz saat 23:59'a kadar olan bu 3 aylık sürede muayenesi dolan araçlar 17 Ağustos'a (dahil) kadar muayenesini yaptırabilecek. Bu durumda gecikme bedeli alınmayacak. Yani bu konuda yeterli süre mevcut. Buna karşılık zorunlu olmasa da isteyen araç sahipleri muayene işlemini sokağa çıkma yasağı olan günler haricinde gerçekleştirebiliyor.
3 Nisan'dan önceyse
Pandemi süreci nedeniyle yapılan araç muayene ertelemesinde ince bir nokta var. Eğer 3 Nisan'dan önce süresi dolmasına rağmen araç muayenesi yaptırılmadıysa bu tarihten önceki gecikme bedelleri alınacak. Yine söz konusu araç muayenesi 3 Temmuz'dan sonra yaptırılırsa 3 Nisan ila 3 Temmuz dönemi dışında kalan sürelerin gecikme bedelleri tahsil edilecek. Burada 3 aylık muafiyet söz konusu olacak.
Ticari araçlar
Her yıl muayeneye gitmesi gereken ticari araçlara da 3 Nisan-3 Temmuz dönemi için idari yaptırım uygulanmayacak. Ancak bu araç sahiplerine taşıdıkları can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için muayenenin geciktirilmemesi tavsiye ediliyor.
Yaşlıya daha fazla süre
Bu süreçte özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara ek imkanlar tanındı. Normalde 3 Nisan itibarıyla tanınan araç muayene muafiyeti, sokağa çıkma yasağı devam eden 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıklara bulunanlarda 22 Mart itibarıyla geçerli. Söz konusu tarihten sonra muayene süresi dolan bu gruptaki vatandaşlar, araç muayene işlemlerini 17 Ağustos'a kadar yaptırabilecek. Burada yasağın kalkacağı tarihte belirleyici olacak.
Randevular başladı
Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araçlar için Türkiye'deki tüm istasyonlarının açık olduğunu ve araç muayene hizmetinin devam ettiğini duyurdu. Daha sonraki süreçte yoğunluktan etkilenmek istemeyenler şimdiden araç muayenesini yaptırabilir. Randevular 'tuvturk.com.tr' internet sitesi ve '0850 222 88 88' numaralı çağrı merkezinden 'ücretsiz' alınabiliyor.
Her arabaya ayrı kılıf
Muayene istasyonlarında alınan önlemler şöyle:
1 metrelik sosyal mesafe korunacak. Banko ve bekleme sırası arasında güvenlik şeridi oluşturuldu.
Müşteri kabul bankolarına cam siperlik yerleştirildi.
Müşteri kabul alanlarına sırayla müşteri alınacak.
İstasyonlar dezenfekte ediliyor ve gün boyu havalandırılıyor.
Çalışanlara maske, eldiven, el dezenfektanı ve kolonya tedarik ediliyor.
Her muayeneden önce ve sonra, muayene teknisyenleri ellerini dezenfekte ediyor ve her bir araç için ayrı koltuk kılıfları kullanılıyor.
Ayrıca yurtdışına giriş çıkış yapan ticari araçlar için zorunlu olan yola elverişlilik muayeneleri için özel koruyucu malzemeler kullanılıyor.
Araç muayene ücretleri
Araç muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.
Araç Muayenesi Nasıl Yapılır?
Trafikte yer alan her aracın teknik yeterliliklerinin ve yolcu güvenliğinin olup olmadığını test eden sisteme araç muayene sistemi denir. Türkiye'de araç muayene işlemleri TÜVTÜRK aracılığıyla yürütülür. Trafiğe çıkan her aracın muayeneye girmesi kanunen zorunludur.
Araç muayene süresi ne kadardır?
Muayene otomobillerde iki yılda bir yapılır. Lastik tekerli traktör ve bunların her türlü römorklarının muayenesi üç yılda bir yapılır. İki veya üç tekerli araçların muayenesi ilk üç yaştan sonra ve devamında her iki yılda bir yapılır.Taksi, otobüs, kamyon gibi ticari araçların muayene süresi ilk bir yıl sonunda ve devamında her yıl yapılır.
Araç muayene süresi geçerse veya araç muayenesi yaptırılmazsa ne olur?
Araç muayenesi kanuni bir zorunluluk veya cezai bir işlem olduğu için değil önce kendi sağlığımızı ve trafik güvenliğimizi düşündüğümüz için yaptırılmalıdır. Araçların kontrollerinin düzenli olarak bağımsız kurumlarca yapılıyor olması trafiğin güvenliğini arttırır. Bu sebeple araç muayenesi zorunlu bir durum olduğu kadar gerekli de bir işlemdir. Eğer araç muayenesi yaptırılmazsa bu durum cezai işlem gerektirir. Muayene tarihi geçildiği takdirde, araç muayene tarihinin son gününden itibaren aylık zam uygulanır. Gecikme zammı aylık %5'tir. Eğer gecikme gün sayısı küsuratlı ay ise bu durum artı bir ay olarak ilave edilir. Örneğin, araç muayenesini 133 gün geciktirdiniz. 133 gün 4 ay 13 gündür. Bunun araç muayene cezası hesaplanırken 5 ay üzerinden hesaplanır.
Araç muayenesi TÜVTÜRK aracılığıyla yapılır. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almak gerekir. Bunun için iki farklı yol vardır. TÜVTÜRK ücretsiz randevu hattı olan 0850 222 88 88 nolu telefondan veya www.tuvturk.com.tr adresinden araç muayene randevusu alınabilir.
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