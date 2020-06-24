



Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu yapıldı. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Coronavirüs süreci ile ilgili, "Aldığımız önlemler sayesinde ekonomik açıdan en az etkilenen ülkelerden olduk" dedi. Albayrak, bankalara da milli şuurla hareket etmeleri çağrısında bulundu. Albayrak, şu mesajları verdi:



● Ülkemiz, bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. İki temel hedefimiz var.● Birincisi, finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek.