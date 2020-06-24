Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu yapıldı. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Coronavirüs süreci ile ilgili, "Aldığımız önlemler sayesinde ekonomik açıdan en az etkilenen ülkelerden olduk" dedi. Albayrak, bankalara da milli şuurla hareket etmeleri çağrısında bulundu. Albayrak, şu mesajları verdi:
● Ülkemiz, bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. İki temel hedefimiz var.
● Birincisi, finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek.
● İkincisi, yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracatı ve istihdamı artırmak, cari dengeyi güçlendirmek, sağlam makroekonomik temeller üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek.
● Bu süreçte, bankalarımızın da bazı eski alışkanlıklardan kurtulması gerektiğini düşünüyoruz. Aldığınız kararlar sosyal toplumsal refahı etkiliyor. Bankalarımızdan, ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir bankacılık yapmalarını ve milli bir şuurla hareket etmesini bekliyoruz.
● Devletimizi Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı. Kurumlarımız, ülkemizin finansal ve ekonomik istikrarını tehdit edecek her girişime karşı teyakkuzda ve gereken her önlemi almaktan çekinmeyecek bir düzeye kavuştu.
● Düşük maliyetli konut kredisinde 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı.
TEDBİRLER ALINDI
Mehmet Ali Akben (BDDK Başkanı): "Salgın, sağlam bir bankacılık sektörüne sahip olmanın önemini hatırlattı. Bu süreç, bankalarımızın ekonominin çarkları içinde ne kadar önemli bir yerde olduklarını ve kilit rol oynadıklarını göstermiştir."
EKONOMİYLE BÜYÜYORUZ
Hüseyin Aydın (Türkiye Bankalar Birliği Başkanı): "Yakın dönem göstermiştir ki, ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörü daha sağlıklı çalışmakta, büyümekte ve güçlenmektedir. 3 bilançoya önem veriyoruz. Müşterilerimiz, bankalarımız ve ülkemiz."