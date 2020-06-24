İŞKUR 57.280 sınavsız işçi ve personel alımı başvuru şartları ve detayları oldukça merak ediliyor. İŞKUR resmi internet adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapılacağı bildirildi. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuruların İŞKUR resmi internet adresinden ve E Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Türkiye geneli personel alımında en fazla alım yapılan kadrolar ve personel alımı sayılarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR ALIM YAPILAN KADROLAR
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 43
Bahçıvan 43
Kasap 43
Satış Temsilcisi / Plasiyer 42
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 41
Dokuma Konfeksiyon Makineci 40
CNC Programcısı 39
Düz Dikiş Makineci 39
Gıda Mühendisi 39
Mermer İşçisi 39
Sekreter 39
Kamyon Şoförü 38
Depo Sevkiyat Sorumlusu 37
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 36
Bisküvi İmalat İşçisi 36
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 36
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 36
Tır-Çekici Şoförü 74
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 70
Beden İşçisi (Temizlik) 68
Muhasebe Meslek Elemanı 64
Çağrı Merkezi Elemanı 63
Muhasebeci 62
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 58
CNC Freze Tezgahı Operatörü 57
Metal Mamuller Montaj İşçisi 56
İmal İşçisi 55
Pazarlamacı 54
Ziraat Mühendisi 54
Gıda Teknikeri 51
Makine Montaj İşçisi 51
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 51
Düz Dokuma Kumaş İşçisi 50
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 50
Ticaret Sekreteri 50
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 47
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 36
Dökümcü (Metal) 35
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 35
Lojistik Elemanı 35
Makine Bakımcı 35
Makine Montajcısı 35
Otomotiv Boya İşçisi 35
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 35
Depo İşçisi (Elleçleme) 34
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 34
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 33
Ambalajcı (El İle) 32
Boyacı-Metal 31
Elektronik Montörü (Genel) 31
E-Ticaret Meslek Elemanı 31
Hemşire 31
Makine Teknikeri 31
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 30
Çaycı 30
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 30
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik 30
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 30
Beden İşçisi (Genel) 3122
Kasiyer 299
Ön Muhasebeci 281
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 268
Temizlik Görevlisi 265
Paketleme işçisi 259
Makineci (Dikiş) 247
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 244
Satış Danışmanı / Uzmanı 240
Reyon Görevlisi 205
Elektrik Teknisyeni 152
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı 148
Forklift Operatörü 146
Şoför-Yük Taşıma 142
Müşteri Temsilcisi 138
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 121
Elektrikçi (Genel) 115
CNC Torna Tezgahı Operatörü 113
Ambar/Depo Görevlisi 107
Konfeksiyon İşçisi 107
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 100
Kurye 99
Güvenlik Görevlisi 95
Mutfak Görevlisi 91
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 90
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 89
Kalite Kontrolcü 88
Makine Mühendisi 87
Garson (Servis Elemanı) 84
Mekanik Bakım Onarımcısı 83
Aşçı 80
Büro Memuru (Genel) 78
E DEVLET'TEN BAŞVURU
https://www.turkiye.gov.tr/kriterlere-gore-acik-is-sorgulama
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra iş arayarak başvurunuzu yapın.
İŞKUR'dan başvuru adımları şu şekilde:
Yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.
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İşveren İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İşçi arayışında olan işverenlere de yanıt veren İŞKUR'a kayıt işlemleri işverenler tarafından da kolayca yapılabilmektedir. İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• Öncelikle "esube.iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
• İŞKUR İnternet Şubesi'nde sağ kısımdaki İşveren bölümünde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• Açılan ekranda "Genel Koşullar" kısmını dikkatlice okuduktan sonra "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın (Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın. Ancak kayıt işlemi burada sona erer).
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz olarak doldurun.
• Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin ve "İleri" tuşuna basın.
• Açılan ekranda şifre oluşturma işlemlerini tamamlayın.
Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama
İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri türünü seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.
Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;
• Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
• Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)
Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;
• T.C. kimlik numaranızı girin.
• Ad, soyad bilgilerinizi girin.
• Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.
Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.
Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.
• En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.
• Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.
• Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz
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