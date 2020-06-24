Corona virüsün iş hayatı üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla hazırlanan istihdam kalkanı paketinde iki önemli düzenleme yer alacak. Buna göre, kısa çalışma devam edecek, gençlere ve 50 yaş üstüne vergi istisnası ile prim destekli esnek iş imkânı sağlanacak. Bu dönemde atılan en önemli adım corona virüsün zorlayıcı neden olarak kabul edilmesi ve işverenlerin kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti beklenmeksizin değerlendirilmesiydi. Bu sayede pek çok işyeri kısa çalışmaya gitti ve iş sözleşmelerinin devamı sağlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kısa çalışmada yeni dönem
Haziran sonu itibarıyla kısa çalışmadan faydalanma süresi doluyor. İstihdam kalkanı paketindeki düzenlemeyle kısa çalışmanın mevcut şekliyle devam edeceği yönünde bilgiler ediniliyor. Mevcut düzenlemeye ilave olarak sektör bazlı değerlendirmelerin olabileceği, özellikle turizm sektörüne yönelik olarak yeni düzenlemelerin yapılabileceği konuşuluyor. Kapalı işyerlerinin kısa çalışmadan faydalanma süresinin uzatılacağı, sektör bazlı olarak da yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor.
Haziran sonu itibarıyla kısa çalışmadan faydalanma süresi doluyor. İstihdam kalkanı paketindeki düzenlemeyle kısa çalışmanın mevcut şekliyle devam edeceği yönünde bilgiler ediniliyor. Mevcut düzenlemeye ilave olarak sektör bazlı değerlendirmelerin olabileceği, özellikle turizm sektörüne yönelik olarak yeni düzenlemelerin yapılabileceği konuşuluyor. Kapalı işyerlerinin kısa çalışmadan faydalanma süresinin uzatılacağı, sektör bazlı olarak da yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor.
Hali hazırda bütün çalışanlar belirli süreli iş sözleşmeleri ile istihdam ediliyor. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilmek için ortada objektif bir neden olması gerekir. Örneğin bir şirketin üç aylık kampanya döneminde artan işgücü ihtiyacını karşılamak için belirli süreli iş sözleşmesi yapması mümkün. Fuar, sergi döneminde bu iş sözleşmesi ile işçi çalıştırılabilir.
Düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek, işe iade davası riskini bertaraf edecek. 25 yaş altı gençler de iş fırsatına daha kolay erişmiş olacak. Diğer yandan belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi en fazla iki yıla kadar işveren tarafından uzatılabilecek. İki yılı aşan sözleşmeler belirsiz süreli sözleşme haline gelecek.
Bu düzenleme ile özellikle gençlerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaşması, kendilerine uygun işi bulmalarının sağlanması, tecrübe eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor. 50 yaş üstü kişiler için ise önemli bir bölümü emeklilik için prim şartını tamamlamış ancak yaşı bekler durumdalar. İşverenlerin belirli süreli iş sözleşmeleri yapabilir hale gelmesiyle, bu kişilerin daha kolay iş bulabilmeleri sağlanacak.
25 yaş altı gençlere part-time çalışma imkânı
25 yaş altı gençler için bir düzenleme daha istihdam kalkanı paketinde yer alacak. Buna göre 25 yaş altı gençler ay içerisinde on günden az istihdam edildiklerinde yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenerek çalıştırılabilecek. Bu şekilde 25 yaş altı gençlerin hem yaz döneminde hem de öğrenim hayatları devam ederken işgücü piyasası ile tanışmaları hedefleniyor. 25 yaş altı gençler öğrenim hayatları devam ederken çalışsalar bile anne babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebiliyorlar
Aynı şekilde ölüm aylıkları da çalışmaları nedeniyle kesilmiyor. Bu düzenleme ile işverenlerin ay içerisinde 25 yaş altı gençleri on günün altında çalıştırmaları ile gençlerin işgücü piyasası ile tanışmaları, öğrenim hayatları devam ederken bir miktar gelir sahibi olmaları ve bu sayede kendilerine uygun mesleği seçerken bu meslekleri doğrudan işyerinde deneyimlemeleri hedefleniyor.
KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
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