Corona virüsün iş hayatı üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla hazırlanan istihdam kalkanı paketinde iki önemli düzenleme yer alacak. Buna göre, kısa çalışma devam edecek, gençlere ve 50 yaş üstüne vergi istisnası ile prim destekli esnek iş imkânı sağlanacak. Bu dönemde atılan en önemli adım corona virüsün zorlayıcı neden olarak kabul edilmesi ve işverenlerin kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti beklenmeksizin değerlendirilmesiydi. Bu sayede pek çok işyeri kısa çalışmaya gitti ve iş sözleşmelerinin devamı sağlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de