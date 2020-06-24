Taşeron ve 4/D'li işçiler ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Taşeron 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ilk defa taleplerini iletecek. Yeni Ekonomi Programına göre ise açıklanacak enflasyona göre taşerona zam masaya yatırılacak. Belediyelerde çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ile diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu iş sözleşmelerinin tarihleri belli oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞME TARİHİ
Corona virüs nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , corona virüs salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı. KHK ile kadroya alınmalarının ardından mali ve sosyal haklar çizelgesinde yer almayan bu hak için açılan bazı dava örnekleri de bulunuyor. Bu noktada bakanlığın tayin hakkı için çalışma yapmasını isteyen taşeron bu düzenlemenin de yasalaşmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
Yeni Ekonomi Programında, eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Özellikle Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları, 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.
TAŞERON İŞÇİ YÜKSEK ENFLASYONDAN ETKİLENDİ!
2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'ne bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?
2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.
Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.
Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
4D KADROSU NEDİR?
4D kadrosu 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma şekillerinden bir tanesidir. 657 DMK'nın 4. Maddesinde çalışma şekilleri madde madde sayılmıştır. Bu kapsamda 4. maddede A, B, C ve D maddelerinde bütün istihdam şekilleri sayılmıştır.
4D işçileri bu kadro tanımlamasından bir tanesidir. Ancak 696 sayılı KHK ile 4C tamamen ortadan kaldırılmıştır. 4C'ler şuan 4B 'ye geçirilmektedir.
Kamuda görev yapan personel türleri 657'nin 4. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre : kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür açıklaması vardır. Her bir görev unvanı ise A,B,C ve D maddelerinde açıklanmıştır. Bu durumda her bir görev tanımı 4A, 4B, 4C ve 4D olarak belirtilmiştir. Sürekli çalıştığınız kurumlarda ki bu rakamlı ifadeler esasen bunu ifade etmektedir.
4D İŞÇİLERİN TAYİN HAKKI OLACAK MI?
4D işçilerin eğitimlerinden dolayı eğitim mazeret tayin hakkı olacak mıdır?
4D personelin sağlık mazereti yada eş mazeret hakkı olacak mıdır?
4D lerin can güvenliği gibi nedenlerle naklen atanma hakkı olacak mıdır?
Boşanma, eşinin ölümü gibi nedenlerle 4D li personele tayin hakkı verilecek mi?
Kurumlarına göre 4D lere de dönem tayin hakları verilecek midir?
4D İŞÇİLERİN İZİN HAKLARI NASIL OLACAK?
4D işçiler hakkında merak ettiğimiz bir diğer husus ise izin haklarının nasıl olacağıdır. Özellikle ücretsiz izin haklarının ve doğum izin haklarının nasıl düzenleneceğini merak ediyoruz.
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