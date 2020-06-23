İçişleri bakanlığı 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi sayısının artacağını duyurdu.Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişi sayısı, 14 bin 716 kişi daha eklenerek 34 bin 716'ya yükselecek. Fahri trafik müfettişi olmak isteyen adaylar Fahri trafik müfettişleri ne iş yapar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu bağlamda "Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Fahri trafik müfettişleri ne iş yapar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Resmi duyuru şu şekilde:"
"Bakanlığımız dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için yalınlaştırma ve bilişim entegrasyonları gerçekleştirmektedir.
Bu kapsamda; Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik 31 Ekim 2019 tarihli ve 30934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, yönetmeliğin ekinde yer alan Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formu (Ek-4)'nun elektronik ortamda doldurulmasına imkan sağlanmış ve bahse konu müracaat formu www.trafik.gov.tr adresinde "Fahri Trafik Müfettişliği" başlığı altında yayımlanmıştır. Fahri Trafik Müfettişliğine müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız için ilgili form aşağıda sunulmuştur."
Fahri trafik müfettişleri ne iş yapar?
Fahri trafik müfettişleri tamamen gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Tespit ettikleri kural ihlallerine karşı tutanak tutabiliyor, bu tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içinde teslim ediyor. Yer ve zaman kısıtlaması olmayan müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.
Fahri trafik müfettişi olmak için hangi şartlar gerekli?
Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az kırk yaşında olmak, Yüksekokul mezunu olmak, En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak gerekiyor.Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekiyor.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.
Fahri trafik Müfettişleri keyfi ceza yazamazlar. Bu konu Karayolları Trafik Kanunda Açık olarak suç olarak belirtilmiştir. Kanunun ek 6. Maddesine göre: "Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.
8 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikle müracaatlara dair yeni hüküm belirlendi: Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1'deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir "Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi" düzenlenerek verilir.
Fahri trafik müfettişleri ek ücret alır mı?
Karayolları Trafik Kanununa göre bu hizmet fahri ve ücretsizdir. Fahri trafik müfettişleri ek ücret almazlar.
Fahri trafik müfettişliğine nasıl başvurulur?
Şartları taşıyan kişilerden müfettişliğe istekli olanların, 2 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.