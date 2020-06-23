Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat edin! 1 Temmuz'dan itibaren bankalar bunu yapacak

Banka notu nedir? Banka notu kredi kartınızı ödeyemediğiniz ya da zamanında ödeyebildiğiniz durumlarda işleme giren bir terimdir. Banka notu kredi kartınızın düzenli ve zamanında ödenmesi sonucunda yüksek olur. Bunun yanı sıra kredi kartınızı ödeyemediğiniz durularda da banka notunuz düşük olur. Banka notu; herhangi bir ihtiyacınız durumunda bankadan kredi çekmek istediğinizde gözden geçirilen nottur. Örnek vermek gerekirse, kredi kartını düzenli ve zamanında ödeyemeyen biri iseniz, 5 milyarlık kredi çekmek istediğinizde banka tarafından reddedilmenize sebebiyet veren en önemli unsurlardan birisidir. Böylelikle banka notunuzun yüksek olmanızı sağlamak için, kredi kartınızı doğru bir şekilde kullanmanız gerekir.