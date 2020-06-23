E-devlet'ten kontrol edin! En az 9.299 TL ödeme yapılacak! 2020 Ocak itibarıyla başlamıştı



ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ

Destek alacak annelere, her ay 200 euro ödenecek. Engelli çocuğu bulunan annelere ise her ay 250 euro destek sağlanacak. Destek sağlanan aydaki döviz kuruna göre de destek miktarı değişebilecek. Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 32 ay olabilecek. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 32 ay süreyle destekten yararlanılabilecek. Projeye başvurular yarın e-Devlet üzerinden yapılacak. 14:00 itibarıyla açılacak sisteme www.sgkegitimlibakici.org adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak başvurular yapılabilecek. Ön başvurular sistem üzerinden yapılacak ve başvuru sahiplerine kesin kayıt için randevular verilecek.

HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALARI GEREKİYOR?

Annelere destek için bazı şartlar var. O şartlar şunlar:

• İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla birlikte aynı adreste ikamet etmesi,

• 4/a'lı, yani eski adıyla SSK'lı olarak, tam zamanlı bir işte çalışması,

• Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğu bulunması,

• İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da MEB onaylı sertifikayla 0-36 ay arası çocuk bakımı eğitimi olan bakıcı istihdam etmesi.