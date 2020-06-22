TYP UYGULAMA SÜRESİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR ?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

TYP'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.