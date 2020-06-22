ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN PAZARTESİ!

Yurt içinde ise dolar/TL 6.84, euro/TL 7.66 düzeyinden haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.

Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar.