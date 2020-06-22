SORU-CEVAP

MAAŞ ZAMMINI YANLIŞ HESAPLIYORSUNUZ

Soru: Memur emeklisiyim. Ocak ayında bizlere yüzde 5.5 zam yapıldı. Ancak benim hesabıma göre bankaya eksik maaş yatıyor. Gerekli yerlere müracaat ettim ama net bir dönüş alamadım. Neden maaşım eksik gözüküyor? Osman E.

Cevap: Sizin gibi çoğu emekli maaş zammını bankaya yatan para üzerinden hesaplıyor. Bankaya yatan maaşınızın içinde yani elinize geçen ücret içinde ek ödeme de var. Maaşınızı ek ödemeli alıyorsunuz. Elinize geçen maaşınız içinde yüzde 4'lük ek ödeme tutarını düşeceksiniz, böylece asıl maaşınız ortaya çıkacak. Zammı ise maaşınız üzerinden hesaplayacaksınız.