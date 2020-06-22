İŞKUR güncel iş ilanları işe ihitacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor. İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HANGİ ŞEHİRLERE , KADROLARA ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR üzerinden yayımlanan sürekli işçi alımlarına baktığımızda aşağıdaki üniversitelerin hastaneleri bünyesine işçi alımı yapıldığına yer verildi:
- Batman Üniversitesi,
- Kırklareli Üniversitesi,
- Düzce Üniversitesi.
Alım yapılan kadrolar ise şu şekilde:
- Temizlik Görevlisi
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
- Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
- Sıvacı
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Sıhhi Tesisatçı
- Güvenlik Görevlisi.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacakların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.
- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
- Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.
- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.