KPSS şartsız 4 bin TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!

İŞKUR belediye iş ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda 11 belediye memur ve personel alımı yapacak. Haziran ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR belediye iş ilanları başvuru sayfası yoğun ilgi görüyor. İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler... Mezuniyet şartı olmadan yapılan personel, memur ve işçi alımlarının detayları haberimizde. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BELEDİYELERE BAŞVURULAR

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Per. A.Ş. 23.06.2020

Kastamonu Daday Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2020

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 22.06.2020

Kırklareli Kaynarca Belediyesi Pers. Hizm.Ltd.Şti. 22.06.2020

Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 24.06.2020

Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 22.06.2020

Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2020

Kütahya Tunçbel Tunçbilek Belediyesi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 23.06.2020

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2020

Kastamonu Ağlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.06.2020

Ordu Kabadüz Belediyesi Personel Ltd.Şti. 26.06.2020



İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?

Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.