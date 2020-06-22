Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve sermayesi bulunan vatandaşlara dair verilen KOSGEB tarım ve hayvancılık hibe destekleri, şuana kadar pek çok kişinin kendi işini kurmasını sağlamıştır. KOSGEB, tarım ve hayvancılık işi ile uğraşmak isteyen bütün vatandaşlara, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ihtiyaç duymakta olduğu bütün makinelerin, araç ve gereçlerin, ekipmanların karşılanabilmesi adına hibe kredi desteği sağlamaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KOSGEB hayvancılık hibe çeşitleri
Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla birlikte arıcılık, tavukçuluk, balıkçılık ve pek çok farklı alanda hayvancılık desteği sağlayan KOSGEB, sermayesi yetersiz olarak şartları sağlayan bireylere kendi işini yapma olanağı sunar.
KOSGEB'in girişimci vatandaşlara sunduğu hibe çeşitleri;
Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık projesi,
Süt soğutma ekipmanı,
Kültür balıkçılığı yatırım desteği,
Yağım ve sürü yönetimi sistemi,
Buzağı yemlik desteği,
Hayvan fırçası ve havalandırma fan desteği,
Padok demir seti,
Hayvan yatağı destekleri,
Kaba yem,
Süt ve süt ürünü işlemesi desteği,
Et ve et ürünleri işlenmesi desteği
İpekböceği yetiştiriciliği hibe desteğidir.
KOSGEB tarımcılık hibe desteği
KOSGEB tarım ve hayvancılık hibe desteği çerçevesinde sağlanan tarım destekleri;
Meyve bahçesine güneş filesi,
Sulama sistemi desteği projeleri,
Gübre sistemi destek projesi,
Mantar yetiştiriciliği,
Yem işlemesi ve silaj paketleme desteği,
Soğuk hava ve tarımsal depolama desteği,
Zirai tarım makinesi desteği,
Çelik silo tesis projesi desteği,
Yağ bitkisi ve baharat işleme ve paketleme tesisi proje desteği verilmektedir.
Kosgeb Çiftçi Desteği Nasıl Alınır?
KOSGEB tüm genç çiftçileri yapacakları Tarım ve Hayvancılık alanındaki doğru yatırımlar dahilinde hibe fırsatları sağlayarak desteklemektedir. 2020 yılında bütün çiftçilerimiz bu destekler sayesinde kolaylık ile Türkiye genelinde kesinlik ile il ve mera ayrımı gözetilmeksizin kurumun teşvik imkanlarından yararlana bilmektedirler.
Erkek ve kadın çiftçilerimize ayrım yapılmadan kurdukları işletmeler dahilinde hibe imkanları 100 bin tl' den başlayıp 500 bin TL kadar çıkmaktadır.
KOSGEB
Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıdır, halk arasında da KOSGEB olarak bilinmektedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'na bağlıdır. Ülkemizdeki yaşam kalitesini, ekonomik yükselişi ve üretimi sağlayabilmeyi amaçlayarak 1990 yılında kurulmuştur. Bu kurum ayrıca işletmeler arasındaki rekabeti de arttırmayı hedefler.
KOSGEB'E Başvurabilen Kişiler
KOSGEB'e başvuru yapmayı hedefleyen insan sayısı hayli fazladır. Herkesin güvenini kazanmış olan bu kurum çalışmalarını verimli şekilde gerçekleştirebilmek için eleme yapmak zorundadır. Yani her isteyen gidip KOSGEB yardımı alamıyor. KOSGEB yardımının kullanılabilmesi için gereken kriterler şöyle;
Kurum tarafından verilen danışmanlık ve uygulamalı eğitimlerini alanlar,
Bu kurumca üniversitelerde düzenlenen Genç Girişimci Geliştirme Programı'na katılanlar,
İŞGEM altında bulunan bir işletmede 1 yıl içerisinde işletme kurmuş olmanız gerekmektedir.
KOSGEB'e Başvuru
Öncelikle kurumun intenet adresine girerek Kayıt İşlemleri bölümünden kaydolmalısınız. Sonrasında iletmenizin KOBİ bünyesinde olup olmadığını belirlemeniz gerekmektedir. Doldurduğunuz beyanname, KOSGEB bünyesinde bulunan uzmanlar tarafından kontrol edildikten sonra sonuç başvuru sahibine bildirilir.