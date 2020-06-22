İşsizlik oranının düşürülmesi için ilk hamle İŞKUR'dan geldi. İş arayan vatandaşların derdine deva olmak için İŞKUR belirlenen aralıklarla güncel iş ilanları yayınlanmayı tercih ediyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de