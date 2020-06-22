Haziran ayının son haftasına geldiğimiz şu günler bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar, Haziran ayında tasarruf sahiplerine daha az faiz getirisi sunmaya başladı. Bankaların Haziran 2020 vadeli mevduat faiz oranları geriledi! En yüksek mevduat faizi değişmezken, kamu ve özel bankalar Haziran'da faizleri aşağı çekti. En yüksek vadeli mevduat faiz oranı kullanıldığında, 32 günlük mevduat hesapta 10 Bin TL vadeli hesabın getirisi brüt 74,32 TL oluyor. Hesaplamada kullanılan faiz oranı ise yüzde 10 olarak uygulanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA HANGİSİ?
Yüzde 10 mevduat faiz oranı ile en yüksek faiz veren banka Burgan Bank ve Fibabanka oluyor. 32 günlük vadede her iki banka, yüzde 10 brüt faiz ile paraya en çok faiz veren bankalar oluyor. Burgan Bank mevduat faizi tüm dijital mevduat müşterilerine 250 Bin TL'ye kadar sunulurken, Fibabanka hoş geldin faizi olarak yüzde 10 oranı dijital müşterilerine sunuyor.
10 BİN TL MEVDUATIN FAİZ GETİRİSİ NE OLDU?
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı kullanıldığında, 32 günlük mevduat hesapta 10 Bin TL vadeli hesabın getirisi brüt 74,32 TL oluyor. Hesaplamada kullanılan faiz oranı ise yüzde 10 olarak uygulanıyor.
HAZİRAN 2020 GÜNCEL BANKA VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankaların en yüksek vadeli mevduat faizleri 32 günlük vadede yüzde 10 olarak uygulanırken, en düşük yüzde 5.95 oranda veriliyor. Yüzde 8 altına gerileyen mevduat faiz oranları banka banka aşağıda listeleniyor:
* 32 günlük Garanti BBVA vadeli mevduat faizi yüzde 7.00
* 32 günlük QNB Finansbank vadeli mevduat faizi yüzde 5.90
* 32 günlük Enpara vadeli mevduat faizi yüzde 7.50
* 32 günlük TEB vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* 32 günlük ING vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* 32 günlük Yapı Kredi vadeli mevduat faizi yüzde 8.10
* 32 günlük Denizbank vadeli mevduat faizi yüzde 7.50
* 32 günlük Şekerbank vadeli mevduat faizi yüzde 7.75
* 32 günlük Burgan Bank vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* 32 günlük HSBC vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* 32 günlük Fibabanka vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* 32 günlük Alternatif Bank vadeli mevduat faizi yüzde 9.50
* 32 günlük Odeabank vadeli mevduat faizi yüzde 8.50
* 32 günlük ICBC vadeli mevduat faizi yüzde 7.20
* 32 günlük Anadolubank vadeli mevduat faizi yüzde 8.10
* 32 günlük Ziraat Bankası vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* 32 günlük Halkbank vadeli mevduat faizi yüzde 8.00
* 32 günlük Vakıfbank vadeli mevduat faizi yüzde 8.40
* 32 günlük İş Bankası vadeli mevduat faizi yüzde 7.95
* 32 günlük Akbank vadeli mevduat faizi yüzde 7.00
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.