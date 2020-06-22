Yaşlılık maaşı ya da 65 yaş aylığı olarak bilinen bu maaş üç ayda bir alınmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödenmektedir. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden verilmektedir. Emeklilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi şu günlerde emeklilerin gündeminde. Pandemi döneminde erken ödenen Ramazan bayramı ikramiyeleri akıllara kurban bayramı ikramiyeleri de erken mi ödenecek sorusunu getirdi. 2020 yılında kurban bayramı 31 Temmuz'da başlıyor ve 3 Ağustos'ta sona eriyor. Bu sene kurban bayramı ikramiyelerinin 27-30 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. 1000 liralık bayram ikramiyesi hesaplara yatacak, banka şubelerinden alınmayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
27-30 Temmuz tarihleri arasında
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
2 farklı formül
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
Bin 225 lira TL
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Yaşlılık maaşı ya da 65 yaş aylığı olarak bilinen bu maaş üç ayda bir alınmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödenmektedir. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden verilmektedir. Maaşların veriliş günleri de aşağıdaki gibidir;
– Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan kişiler maaşlarını ayın 5. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olan kişiler maaşlarını ayın 6. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişiler maaşlarını ayın 7. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olan kişiler maaşlarını ayın 8. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olan kişiler maaşlarını ayın 9. gününde almaktadır.
65 YAŞ AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?
1. İlk şart 65 yaşını doldurmuş olmak,
2. Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.
3. Aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.