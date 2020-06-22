Taşerondan kadroya geçenlere müjde gibi haber geldi. Taşeronda kadroya geçen ve iş sözleşmesinden dolayı sabit zam alan binlerce işçinin mağduriyeti belediyelerde çalışan işçileri için 30 Haziran'da diğer kamu kurumalarında görev yapan işçileri için ise 31 Ekim'de bitiyor. Habere göre 400 bin işçi, 2,5 yıl yüzde 4 zam oranına mahkum kalmış olup bu sürenin 30 Haziran'da dolması sebebi ile kurumlar ve sendikalar arasında yapılacak iş görüşmesinde özgür sözleşme talebi getirilecek. Bu noktada sabit zam yerine diğer parametrelere uygun olarak bir zam oranı ile işçilerin bu mağduriyetinin önlenmesi için çalışılacak. Peki 4D'li taşerona asgari ücret ve enflasyon maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de