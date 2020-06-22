Alacağınız aracın ağır pert kaydının bulunmadığından mutlaka emin olun ve hasar kontrollerini yaptırın. Eğer ileride sizin için ciddi sorunlara neden olabilecek yürüyen aksamı ile ilgili önemli sorunlar ya da değişimler yaşanmış ise bu konu ve değişen parçanın orjinal olup olmadığından emin olun.

Dizel araçlarda yer alan turbo motorun sağlıklı çalışma devri 1700-3500 aralığındadır. Alacağınız dizel aracın motorunun uzun ömürlü olması için kullanım devrine kesinlikle dikkat edilmesi gerekir.

Dizel araçlarda kullanılan yakıtın kalitesi de aracın performansına ve motoruna direk etki eden bir unsurdur.

Aracı satın almadan önce bir ekspertiz raporu aracılığı ile araç ile ilgili detaylı bilgilerin tümüne sahip olabilir ve bunun sonucunda satın alma kararı verebilirsiniz.