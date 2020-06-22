

Kosgeb Çiftçi Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB tüm genç çiftçileri yapacakları Tarım ve Hayvancılık alanındaki doğru yatırımlar dahilinde hibe fırsatları sağlayarak desteklemektedir. 2020 yılında bütün çiftçilerimiz bu destekler sayesinde kolaylık ile Türkiye genelinde kesinlik ile il ve mera ayrımı gözetilmeksizin kurumun teşvik imkanlarından yararlana bilmektedirler.

Erkek ve kadın çiftçilerimize ayrım yapılmadan kurdukları işletmeler dahilinde hibe imkanları 100 bin tl' den başlayıp 500 bin TL kadar çıkmaktadır.

KOSGEB

Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıdır, halk arasında da KOSGEB olarak bilinmektedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'na bağlıdır. Ülkemizdeki yaşam kalitesini, ekonomik yükselişi ve üretimi sağlayabilmeyi amaçlayarak 1990 yılında kurulmuştur. Bu kurum ayrıca işletmeler arasındaki rekabeti de arttırmayı hedefler.