Kadrolu Memur ile Sözleşmeli Memur Arasındaki Farklar

Sözleşmeli memur ile kadrolu memur arasındaki en önemli fark, sözleşmeli memurların yaptıkları sözleşmelerin 1 sene geçerli olmasıdır. Bu sürenin sona ermesi ardından eğer halen belediye çalışan ile devam etmek istiyorsa yeni bir sözleşme daha imzalanır. Kadrolu memurlarda böyle bir durum söz konusu değildir.

Diğer yandan kadrolu memurlarda işsizlik tazminatı gibi bir durum söz konusu iken sözleşmeli memurlarda böyle bir durum yoktur.

Kadrolu memurlar maaş konusunda ek ödeme alabilirlerken sözleşmeli memurlar bu avantajdan faydalanamamaktadırlar.

Son olarak kadrolu memurların tayin hakları bulunmaktadır. Ancak sözleşmeli memurlar tayin olma hakkına sahip değildirler.

Belediye Memurları Başvuru Koşulları

Aşağıdaki kısımda belediyelerde memur olarak çalışılabilmesi için taşınması gereken koşullar yer almaktadır.