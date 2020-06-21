Şimdi al sonra öde kredi kampanyaları! 3 ay ve 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri?

Ertelemeli kredi veren bankalar var mıdır? Ertelemeli gereksinim kredisi veren bankalar hangileridir? 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar hakkında bilgiler yazımızın devamında yer ediniyor. Hayatta yaşadığımız ekonomik gelişmeler, acil nakit gereksinimlerini da bununla beraber getirebiliyor. Acil nakit gereksinimlerimiz için de aklımıza ilk gelen kuruluşlar finans kuruluşları, kısaca bankalar oluyor. Sadece bazı durumlarda kredi ödemelerinde güçlük yaşamamak için extra talepler de bununla beraber gelebiliyor. Mesela kredi ihtiyacınız olduğu dönemde bankalardan kredi kullanıp anında ödeme yapmak istemiyor olabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ERTELEMELİ KREDİ KULLANIMI
Ertelemeli kredi kullanacak olan vatandaşların en büyük avantajı nakit ihtiyaçlarının bulunduğu dönemin hemen arkasından kredi ödemelerini düşünmek zorunda kalmamaları. Müşterilere verilen 3 ay yada 6 aylık süreler, vatandaşların içinde bulundukları durumlardan kurtulmaları için süre tanıyor.
Ayrıca bu 3 ay ertelemeli kredi sağlayan bankaların çoğu bu kampanya için ek faiz oranı uygulamazlar. Bu olanakta vatandaşların ödemeleri için uygun zamanın sağlanmasını sağlar. Özellikle işletme kredilerined oldukça kullanılan bu kredi kampanyaları, işletmelerin tahsil süresine göre ayarlanabilir.
ERTELEMELİ KREDİ ÖDEMELERİ
Ertelemeli kredi ödemelerinde sistem şu şekilde işliyor.
Örneğin vatandaşlar 60 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullandılar ve 3 ay erteleme kampanyasından faydalandılar. Öncelikle banka bu kredi kullanımlarının 60 aylık maliyet tablosunu oluşturur daha sonra 60 ayda ödenmesi gereken tutarı 57 ay olarak hesaplar ve taksit ödemelerini de bu hesaba göre belirler.
Ertelemeli kredi çekmek isteyen kişilerin yararlanabileceği bankalar listesi şunlardır:
Yapı Kredi Bankası
Vakıflar Bankası
QNB Finansbank
Türkiye İş Bankası
Akbank
Halk Bankası
TEB
ING Bank
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi
Kredinin alt limiti 1000 Tl üst limiti 200.000 TL'dir
Kredide 90 gün öteleme seçeneği bulunup en fazla 60 aya kadar taksit uygulanmaktadır
Ödemesiz dönemlerdeki faiz tutarı ilk taksite yansıtılmaktadır.
Yapı Kredi müşterisi olmak gerekmektedir.
Vakıfkbank Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Kredinin üst limiti 10.000 TL'dir.
6 ayı ödemesiz 36 ay vadeye kadar taksit yapılmaktadır.
Aylık taksit tutarı eşit parçalar halinde ödenmektedir.
Aylık %0,49 faiz oranıyla kredi çekilebilmektedir.
Krediye başvuru yapmanın şartı şu şekildedir.
Hane halkının gelirinin 5000 TL ve altında olması gerekmektedir.
Hane halkından sadece bir üye bu krediye başvuru yapmak zorundadır.
Ertelemeli Kredi Nedir?
Ertelemeli Krediler, bankalardan alınan kredilerin taksitlerinde yapılacak olan erteleme anlamına gelmektedir. Kredi çektikten sonrasında yapılacak
olan taksit ödemelerinin daha ileri bir tarihe ayarlanması ve kredinin bu şekilde kullandırılması işlemine ertelemeli kredi adı verilmektedir. Düzgüsel banka kredilerinde kredi çektikten 1 ay sonrasında taksit ödemeleri de başlayacaktır. Mesela 1 Haziran tarihinde çekmiş olduğunuz bir kredinin ilk taksit ödemesi takibindeki 1 Temmuztarihinde olacaktır. Banka çalışanları ile yapacağınız durumlarda bu taksit zamanı artı 10 eksi 10 gün olarak değişiklik de izah edebilir.