Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketleri piyasayı canlandırdı. Düşen taşıt kredisi faizleriyle birlikte otomobil alım-satımlarında büyük hareket yaşandı. Bayiler mesailerini akşam saatlerine kadar uzatırken, ikinci elde 1 aylık satış 1 haftada gerçekleşti. Koronavirüs nedeniyle showroom'lara gitmekten çekinenler ise telefonlara sarıldı. Bayilerin telefonları kilitlendi. Müşteri temsilcileri, telefon çağrılarına cevap veremez hale geldi. Sabah 09:00-17:00 arasında hizmet veren bayilerde, mesai saati gece 22.00'a kadar uzadı. Ayrıca engellilere yönelik olarak geliştirilen ÖTV indiriminin sınırı 2020 yılında güncellenmiştir. Buna göre; Özel Tüketim Vergisi ve diğer vergiler dahil olmak üzere fiyatı toplam 303 bin 200 TL'nin altında olan araçlar bu kapsam için geçerli olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ENGELLİ İNDİRİMİNİN ORANI NE KADARDIR?
Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.
ENGELLİ BİREYLERİN ÖTV İNDİRİMİYLE ARAÇ ALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.
ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.
-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.
ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.
Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.
-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.
Kimler ÖTV İndiriminden Yararlanabilir?
01.01.2020 tarihinden yayınlanan Resmi Gazete'de engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanma kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; ÖTV'siz sıfır araç alabilecek kişilerde kategorize edilmiştir:
• Şehit yakınları ( şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indiriminden yararlanmaya hak kazanan grupta yer alan kişiler ellerindeki rapor ile istedikleri araç galerisinden taşıt alabilirler. ÖTV indirimi ile satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz.
ÖTV indirimiyle otomobil nasıl alınır?
Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.
ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.
-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.
ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.
Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.
-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.
Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.
2020 Honda Kampanyaları
Yeni Civic Sedan İçinde Honda'nın yenilikçi ruhu ve kusursuz teknolojisini barındıran Yeni Civic Sedan'lar Ocak ayında 60.000 TL, 18 ay ve %0.49 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.
2020 Nissan Kampanyaları
Yeni Nissan Micra ve Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli* Nissan Qashqai'de 50.000 TL için 18 ay %0,59 faiz fırsatı** Mayıs ayı boyunca sizi bekliyor. * Nissan Qashqai, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı satış verilerine göre 2007-2019 yılları arasında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelidir. ** Kredi kampanyası belirtilen modeller için Qashqai'de 1.3 Tekna ve Sky Pack otomatik, 1.5 Visia otomatik ve 1.5 Tekna düz vites hariç NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.
2020 Ford Kampanyaları
Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz, - Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
2020 Skoda Kampanyaları
Kodiaq Kampanyaları; Karakteristik duruşu, üstün teknolojik özellikleri, şehir ve arazi koşullarındaki yetenekleriyle öne çıkan SKODA Kodiaq modellerinde: %4'e varan kampanya indirimi Karoq Kampanyaları; SKODA'nın şehirli SUV modeli SKODA Karoq'a özel: %7,5'e varan kampanya indirimi Superb Kampanyaları; SKODA'nın amiral gemisi Superb modeline özel, %6'ya varan kampanya indirimi Octavia Kampanyaları; Ayırt edici tasarımı, yüksek verimli motorları, gelişmiş multimedya ara yüzü ile Octavia modellerine özel: %6'ya varan kampanya
HAZİRAN AYI 2020 OTOMOBİL KAMPANYALARI
Marka marka güncel liste
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 133.000 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE
1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 185.000 TL
C-ELYSEE FEEL
1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 135.000 TL
DACİA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 127.092 TL
DACİA DUSTER
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Haziran ayı liste fiyatı 140.540 TL
FİAT
EGEA SEDAN Easy
1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL
EGEA HATCHBACK Street
1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL
PANDA URBAN
1.2 69 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL
500L Mirror
1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL
FİAT 500X Urban
1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 174.900 TL
FİAT 500 Popstar
1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL
FORD
Ford Fiesta Titanium
5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyatı 171.000 TL
Ford Focus
Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL
Ford EcoSport Style
SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyat 164.200 TL
HONDA
Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı 162.200 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 148.800 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 160.600 TL
KİA
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS Kampanyalı iyatı 138.300 TL
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Haziran ayı fiyatı 139.000 TL
Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Haziran ayı fiyatı 179.900 TL
MINI
3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG Fiyatı 199.296 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 137.500 TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 197.500 TL
NİSSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 135.730 TL
OPEL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 135.800 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 146.800 TL
Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL
PEUGEOT
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Haziran ayı fiyatı 147.900 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı 185.000 TL
308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 190.900 TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Haziran fiyatı 129.523 TL
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 113.900 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Haziran fiyatı 164.500 TL
Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 193.900 TL
SEAT
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Haziran fiyatı 142.000 TL
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style Haziran Fiyatı 151.500 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 173.000 TL
SUZUKİ
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Haziran fiyatı 138.900 TL
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 189.900 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision Haziran ayı fiyatı 152.500 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 180.200 TL
Yaris 1.0 Life Haziran Fiyatı 114.350 TL
Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 192.250 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Haziran fiyatı 143.400 TL
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Haziran fiyatı 190.500 TL
FAİZ ORANI YÜZDE 0.49
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak tüketicilere 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunuyor. İlk 6 ay geri ödemesiz olan krediler, ikinci el araçlar için de geçerli. İkinci el araçlar için faiz oranı yüzde 0.82 olarak belirlendi. 7 yaşa kadar olan araçlar için kredi vadesi 60 ay, kredi limiti ise 150 bin TL.
İKİNCİ ELDE 1 AYLIK SATIŞ 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİ
Düşük faizli kredi kampanyalarının ikinci el araçlar için de geçerli olması nedeniyle ikinci el otomobil pazarında da hareketli günler yaşandı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız'a göre düşük faizli kredinin adı yetti. Kampanyayı duyan ve ikinci el otomobili yatırım fırsatı olarak gören tüketicilerin harekete geçmesiyle talep patladı. Martta bir ayda satılan ikinci el araç, bir haftada satıldı. Galerilerde ikinci el otomobil kalmadı. Paketin alım gücünü pozitif etkileyeceğini ifade eden Ayyıldız, ikinci el otomobilde hareketin hızlanarak devam edeceğini kaydetti.
SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!
Her kullanıcının otomobilinden beklentisi farklıdır. Daha çok kullanıcının yaşam standartlarına göre şekillenen bu beklentiler, doğru otomobil seçimi konusunda önemli ipuçları verir. Bu nedenle; otomobilinize karar vermeden önce, bir otomobilde olmazsa olmaz diyeceğiniz özellikleri mutlaka listelemenizi ve bu özellikleri düşünerek otomobilleri incelemenizi öneririz. Örneğin kalabalık bir aile iseniz iç hacmi ve bagajı geniş otomobiller hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip olmayan otomobilleri eleyerek kendiniz ve aileniz için en doğru otomobili bulma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz.
Bir otomobilde olmazsa olmaz ihtiyaçlarınızı belirlediniz… İkinci aşama olarak; beklentilerinize uygun otomobilleri marka, fiyat ve performans özelliklerini dikkate alarak kıyaslamanızı ve deneyimli kişilerin görüşlerini almanızı öneririz. Bu anlamda; forum sayfalarını incelemeniz, söz konusu otomobile sahip kullanıcıların fikirlerini almanız ve test sürüşlerine katılmanız doğru karar vermenizde yardımcı olur.
Gelelim en önemli aşamaya… Aksesuarlarından vergisine, yakıtından yıllık masraflarına kadar tüm ayrıntıyı düşünerek bir bütçe çıkarmanız sonradan beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskinizi büyük ölçüde azaltır. Böylelikle daha çok otomobil sahibi olmanın avantajlarını yaşarsınız.
Hayalinizdeki otomobili almak için başka baharı beklemenin daha doğru olacağını düşünmeye başladıysanız eğer taşıt kredisi avantajlarını değerlendirmenizi öneririz. Çünkü taşıt kredisi; kullanıcısının bütçesine göre farklı faiz ve vade seçenekleri sunar. Böylelikle ödeme konusunda sıkıntı yaşamadan idealinizdeki otomobile sahip olabilirsiniz.