Kurban bayramı emekli ikramiyesi zammı var mı, ödeme tarihi ve günleri! Kurban bayramı ikramiyesi hangi banka kaç TL veriyor?

Yaklaşık 13 milyon emekli tarafından bayramlarda verilen 1000 liralık bayram ikramiye ödemesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 yılında kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Peki kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 1000 liralık emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de