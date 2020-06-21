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    • Ekonomi
    • 22.06.2020 09:35
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    • 22.06.2020 09:35
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    Belediyelere 3750 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İkamet şartı yok şartı var!

    2 şehirde belediyeler bünyesine, farklı kadrolarda etmek üzere memur alımı yapılacağına yer verildi. İkamet şartının aranmadığı memur alımında başvuru bilgileri haberimizde. Ülkemizde içinde bulunduğumuz dönemde memurluk mesleği en çok talep gören mesleklerden bir tanesidir. Memurlar devlet kurumlarında çalışmaktadırlar. Bu bağlamda belediyelerde memur olarak çalışmak da pek çok vatandaş tarafından istenilen bir meslek olarak görülmektedir. 'de toplam 1389 tane belediye bulunmaktadır. Bu belediyelerde sözleşmeli ve kadrolu personeller çalıştırılmaktadır.

    Belediyelere 3750 TL maaşla memur alımı başvuru şartları nedir?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda belediyeler öndemli ilanlar yayımlamış durumda. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuru bilgileri ile başvurunun kabul edileceği tarihler sayfamızda yer almaktadır. Bekilli Belediye Başkanlığı (Denizli) ve Azatlı Belediye Başkanlığı (Niğde) bünyesine toplamda 9 memur alıyor. İşte memur ve işçi alımı başvuru şartları....


    Başvuru tarihleri: 14-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    Başvuru tarihleri: 6-10 Temmuz 2020

    AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YILBELSAN LTD. ŞTİ. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ANTALYA FALEZ A.Ş. 1 SÜREKLİ, 1 GEÇİCİ 2 İŞÇİ ALACAK

    KEMER (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YABELTAŞ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALBELTAŞ TİC. A.Ş. 1 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK

    KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ( MENDERES GIDA TURİZM EĞLENCE SAN. VE TİC. A.Ş. )2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,


    Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

    5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
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