Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda belediyeler öndemli ilanlar yayımlamış durumda. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuru bilgileri ile başvurunun kabul edileceği tarihler sayfamızda yer almaktadır. Bekilli Belediye Başkanlığı (Denizli) ve Azatlı Belediye Başkanlığı (Niğde) bünyesine toplamda 9 memur alıyor. İşte memur ve işçi alımı başvuru şartları....
Başvuru tarihleri: 14-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
Başvuru tarihleri: 6-10 Temmuz 2020
AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YILBELSAN LTD. ŞTİ. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA FALEZ A.Ş. 1 SÜREKLİ, 1 GEÇİCİ 2 İŞÇİ ALACAK
KEMER (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YABELTAŞ A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALBELTAŞ TİC. A.Ş. 1 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
( MENDERES GIDA TURİZM EĞLENCE SAN. VE TİC. A.Ş. )2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."