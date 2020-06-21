A101 25 Haziran aktüel kataloğu indirim fırsatlarıyla gelecek hafta raflardaki yerini alacak. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu katalogda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.