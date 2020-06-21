A101 25 Haziran aktüel kataloğu indirim fırsatlarıyla gelecek hafta raflardaki yerini alacak. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu katalogda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
A101 25 HAZİRAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 50" Ultra HD Smart Led Televizyon 2.999 TL
Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL
Piranha Akıllı Çocuk Saati 349 TL
Piranha Mikrofonlu kulaklık 9,95 TL
Samsung Powerbank 10.000 mAh 109 TL
SanDisk 32 GB USB Bellek 34,95 TL
Piranha Hava Basınçlı Yıkama Makinesi 429,95 TL
Piranha Benzinli Tırpan 429,95 TL
Piranha Polisaj Makinesi 179,90 TL
Piranha Sıcak Hava Tabancası 79,95 TL
Piranha Boya Tabancası 119,95 TL
Piranha Şarjlı Vidalama 49,95 TL
Silikon Tabancası ve Şeffaf Silikon 14,95 TL
Motolux Elektrikli Bisiklet 2.299 TL
Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı 629 TL
LAVA Döküm Tencere 26cm 179,95 TL
Hascevher Ezme Granit Tava 26cm 35 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 26cm 65 TL
Hascevher Ezme Granit Tencere 24cm 65 TL
Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL
Fiyonklu Boncuk Kase 2,50 TL
Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 32cm 39,95 TL
Borcam Yuvarlak Tepsi 2 cm 24,95 TL
Borcam Kapaklı Tencere 2.8 Litre 35 TL
LAV Kapaklı Şişe 1.2 lİtre 10,95 TL
LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 11,95 TL
Akkun Ayaklı Meyvelik 24 cm 22,50 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre 75 TL
Sinbo Termos 1.6 Litre 27,95 TL
Emaye Kupa Seti 2'li 29,95 TL
Çerezlik 1,25 TL
Safir Kase 4 Litre 5,95 TL
Benekli Kapaklı Kase 9,95 TL
Kare / Yuvarlak Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL
NoFrost Saklama Kabı 2 Litre 4,95 TL
Kavanoz Kapağı 10'lu 4,50 TL
Rooc Meyve Bıçağı Seti 6'lı 9,95 TL
Desenli Matara 500 cc 7,50 TL
Nehir Akasya 60 Parça Çatal Kaşık Takımı 349 TL
Nehir Akasya 89 Parça Deri Kutulu Set 779 TL
Nehir Londra 89 Parça Deri Kutulu Set 779 TL
Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 179,95 TL
Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 9,95 TL
Bayan Ayakkabı Saklama Kutusu 4,95 TL
Bay Ayakkabı Saklama Kutusu 5,95 TL
Çekmeceli Mini Organizer 4,95 TL
Dolap İçi Düzenleyici Sepet Çeşitleri 4,50 TL
Çok Amaçlı Dolap İçi Asılabilir Raf 19,95 TL
Roll Up Vakumlu Hurç 3'lü 9,95 TL
Ev Banyo Aksesuarları 9,95 TL
Penguen Klozet Fırçası 8,95 TL
Pedallı Çöp Kovası 8,95 TL
Çiçekli Kumaş Toka Çeşitleri 3,50 TL
Arzum Tost Makinesi 189 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 59,95 TL
Remington Stylist Saç Düzleştirici 119 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL
Flavel Türk Kahvesi Makinesi 219 TL
Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL
Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 179 TL
Sinbo Ayaklı Vantilatör 149 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 119 TL
Rattan Görünümlü Örgü Sehpa 22,95 TL
Rattan Görünümlü Defne Koltuk 57,95 TL
Rattan Görünümlü Masa 129 TL
Termoslu Masa ve Tabure Seti 229 TL
Okey Takımı 47,95 TL
Büyük Boy Tval 34,95 TL
Büyük Spor Çantası 34,95 TL
Bayan Sırt Çantası 29,95 TL
Bayan Çapraz Çanta 17,95 TL
Canlı Çiçek Aloe Vera 7,45 TL
Orkide Saksısı 1,5 Litre 4,95 TL
Çim Adam 3,75 TL
1000 Parça Puzzle 19,95 TL
Oyuncak Oto ve Ambulans 9,95 TL
Sherlock Holmes Kitapları 4,95 TL
4D Canlanan Stem+A İçerikli Boyama Kitapları 2,95 TL
19" Takım Çantası 24,95 TL
Tornavida Seti 7'li 19,95 TL
Akrilik Sprey Boya 400ml 12,50 TL
Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 47,95 TL
Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 49,95 TL
Isonem MS82 Nem ve Rutubet Boyası 1 Kg 44,95 TL
Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200ml 9,95 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL
Bebek Pike 100x130cm 14,95 TL
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL
Banyo Havlusu 70x140cm 14,95 TL
El Havlusu 2'li 12,95 TL
Silk&Blue Bayan Simli Patik Çorap 2,95 TL
DoReMi Bayan Kolsuz Spor Atlet 17,95 TL
DoReMi Bay Spor T-Shirt 24,95 TL
DoReMi Bayan Spor T-Shirt 19,95 TL
Do-Re-Mi Bayan Spor Tayt 21,95 TL
DoReMi Bayan Çift Kat Spor Büstiyer 29,95 TL
DoReMi Bay Kolsuz Spor Atlet 24,95 TL
ABS Tabanlı Çocuk Patik Çorap 2'li 4,95 TL