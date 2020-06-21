BİM 23-26 Haziran Salı ve Cuma aktüel kataloğu ürünleri, hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Firmanın internet sitesinde BİM 23-26 Haziran Salı ve Cuma aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğa pek çok fırsat bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, ev eşyaları ve yiyecek ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Peki, BİM'de haftanın indirimleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de