Aktifbank PTT Emekli Kredisi

PTT ile anlaşmalı olana bankaların başında Aktifbank gelmektedir. Aktifbank tüm müşterilerine finansman imkanı sunmakta ve N Kolay adını verdiği kredi kampanyaları ile kredi taleplerini kısa sürede cevaplamaktadır. Üstelik herhangi bir kefil ya da şart gerekmeksizin kredinizi kolayca alabilirsiniz. Aktifbank' ın PTT kredisine başvuru yapmak için emeklilerin maaşlarını PTT şubelerinden alması gerekir.

Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank da PTT' nin anlaşmalı olduğu bankalar arasında yer almaktadır. Vakıfbank' tan PTT kredisi almak için maaşınızı PTT' den almanız gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu' ndan emekli olan emekliler bu kredilerden yararlanabilir. Vakıfbank PTT kredisinden yararlanmak için kredi başvuruları Vakıfbank ' a değil PTT şubelerine yapılacaktır. Başvurunuz gerekli incelemelerden geçirilecek olup kredi almaya uygun görülürseniz bu kredilerden yararlanabilirsiniz. Ancak kredi kullanmanıza engel teşkil edecek herhangi bir durumun olması durumunda kredi kullanmanız mümkün olmayacaktır.