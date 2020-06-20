Hiç kimsenin haberi yok ama bu 5 yöntem ile 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) için erken emeklilik şansı var

Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlanması için vatani görevini er, erbaş olarak yapması ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçirilen zaman da askerlik borçlanmasına dahil edilir.

Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir.

Askerlik borçlanması için ödenecek prim süresi tamamen askerlik süresiyle ilişkilidir. Askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı borçlanılabilir.

Askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanamaz.

Yurt dışı borçlanması: Çalışan gurbetçilere özel olarak sunulan yurt dışı borçlanması hakkı ile erken emeklilik müjdesi verildi.

Çalışma hayatının büyük bölümünü yurt dışında geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının emekli olabilmesi için bu dönemi belgelemeleri gerekir.

Gurbetçilerin adına Türkiye'de SGK'ya herhangi bir prim ödemesinin yapılmamış olması ve kişilerin Türkiye'de bir işletme bünyesinde sigortalı olarak çalışmamaları şarttır.