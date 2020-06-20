Farklı bankalardan kredi çekip kullanan kişiler, bu borçlarını tek bir çatı altına toplamak istemektedirler. Hal böyle olunca bankaların bu tip müşterilerine özel bazı avantajları bulunuyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha uygun şartlarda faiz oranı belirliyor. Bu şekilde bir yol izlerseniz borçlarınız hem tek çatı altına girmiş olur hem de düzene bilir. Öteki türlü farklı bankalara ayrı ayrı ödeme yapmak sizin için zor olabilir. Borç transferi kredisi kullanacak olan müşteriler kredi puanı şartını sağladıklarında yüzde 0.79 faiz oranından faydalanacaklar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Borç Kapatma Kredisi İNG Bank
Borç transferi kredisi kullanacak olan müşteriler kredi puanı şartını sağladıklarında yüzde 0.79 faiz oranından faydalanacaklar.
3 ay ödeme erteleme imkanının sunulduğu kredi kampanyası toplam geri ödeme süreci 60 ay. ING Bank bu ödemelere dair açıklamasında müşterilere şu bilgileri verdi. "3 ay erteleme kampanyası 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için ve 60 ay vadeye kadar uygulanır. 60 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 57 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur."
Borç Kapatma Kredisi Nedir?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
Borç Kapatma Kredisi İçin İstenen Evraklar
Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Eğer ödemelerde sorun yaşamışsanız ve kredi notunuz düşükse bankanın kredi borcunuzu tek ele toplaması da gerçekleşmeyebilmektedir. Borç transferi kredisi için gerekli evraklar şunlardır:
Kimlik Belgesi
İkametgâh Belgesi (Kayıtlar güncel ise, son 3 aya ait sabit fatura yeterli.),
Maaş Bordrosu (Ön onay verilmemesi durumunda gerekir)
Gelir durumunuz ve ödemeleriniz iyiyse banka borç transfer kredisine hemen onay verecektir.
Borç Transfer Kredisi Veren Bankalar
Garanti Bankası
QNB Finansbank
Akbank
OdeaBank
Şekerbank
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Diğer bankalardan eksi hesap borçları, kredi kartları ve kredilerinizin tüm borçlarını TEB bankasında toplayın. Kişinin ihtiyacına yönelik tutarları belirleyen banka aynı zamanda bütçenizi de düşünmekte. Kısa zamanda görüşme yapabileceğiniz banka ile müşteri temsilcilerinden alacağınız bilgiler doğrultusunda size en uygun krediyi anında hesabınıza atarlar. Toplam borç tutarınızı bütçenize uygun şekilde ödeyebilecek ve en uygun faiz oranları ile farklı vadelerde kredi çekmenize olanak tanır. Bu şekilde yapılan uygulama da hem insanlar mutlu olacak hem de bankaya olan güveniniz artacaktır.