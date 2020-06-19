Kamu bankaları tarafından yapılan tarihi kredi faiz indirimi ile beraber anlaşmalı otomobil markalarının yerli araç modelleri için yüzde 0.49 ile 0.69 taşıt kredisi faiz oranı uygulanacağı duyuruldu. İkinci el araç kredisi için ise yüzde 0.82 faiz oranı açıklanırken 6 ay ertelemeli kredi kullanma imkanı sunuldu. Sıfır araç almak isteyen kişilere yönelik olarak başlatılan kampanya sonrası 0.49 faizle satılan araç modelleri ve satış fiyatları listesi haberimizde... Ayrıca 2020 ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de