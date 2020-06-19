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    • Ekonomi
    • 19.06.2020 15:22
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    • 19.06.2020 15:22
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    Son dakika: 'nda zincirleme trafik sında 6 kişi yaralandı

    Gelen son dakika haberine göre,  'nun kesiminde şiddetli sağanak nedeniyle birbirine yaklaşık 500'er metre uzaklıkta gerçekleşen ve 9 aracın karıştığı larda 6 kişi yaralandı.

    Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 kişi...

    'ndan yönüne giden Satıh Mehmet Aykaç idaresindeki 34 NYD 03 otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde şiddetli yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aynı yönden gelen Tugay Korkmaz yönetimindeki 54 ABS 156 plakalı otomobil ve Alpay Otlu idaresindeki 34 GK 0241 plakalı otomobil de ya karıştı. Bu sırada aynı yönden gelen 6 otomobil de sürücülerinin kazaya karışan araçları görerek manevra yapmaları sonucu kaza yaptı.

    Toplam 9 aracın karıştığı kazalarda yaralanan 6 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Kazalar nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan otoyolun İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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