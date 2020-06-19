CTE İKM YAŞ ŞARTI NEDİR?

İKM alımında yaş şartı diğer ilanlara göre biraz farklıdır. İlana başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranır. Yaş üst sınırda ise alımın yapıldığı yıl değil KPSS 'nin yapıldığı yıl dikkate alınır.

Yani bir kişi İKM alımına başvuru yapacaksa bu kişinin KPSS 'ye girdiği tarihteki yaşı dikkate alınır. Aday şimdi 30 yaşını geçmişse bile 2018 yılında yapılan KPSS 'de 30 yaşından küçükse ilana başvuru yapabilir. Bu nedenle bu sene yapılacak İKM alımına 01 Ocak 1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecek.