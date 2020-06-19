Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında büyük hareketlilik başladı! Çok önemli altın fiyatları tahmini ve yorumu yayımlandı

19 Haziran gram altın ne kadar? Altının gram fiyatı güne yükselişle başlarken çeyrek altın, Cumhuriyet altını sorusuna yanıt aranıyor. Altın fiyatları günlük olarak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde seyrediyor. Analistler tarafından gram altın fiyatlarında 377-383 lira bandının izleneceği belirtiliyor. Peki; ''Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın almak için doğru zaman mı? Altın satmak için doğru zaman mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Ne zaman altın alınır? İkinci dalga altın fiyatlarını yükseltir mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381,7 liradan işlem görüyor.
Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 379,9 liradan tamamladı.
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 381,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.562 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.731,1 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın gelebileceğine endişeler ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici adımlarının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükselttiğini hatırlatan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715-1.740 dolar aralığının, gram altında ise 377-383 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ALTIN GÜN İÇİ KAZANÇLARINI GERİ VERDİ
Güvenli liman arayışlarından güç kazanan altın, 1,740 dolara yakın düzeylere çıktıktan sonra gelen satışlarla geri dönerken, üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol yatay hareket ediyor.
Ikon Menkul'ün hazırladığı, "Ons altın gün içi kazançlarını geri veriyor" başlıklı yorumda, "Gün içinde 1,737 bölgesine kadar yükseliş kaydeden ons altın, sonrasında gelen satışlarla yeniden 1,730 bandı altına geriledi. Gerilemenin sürmesi halinde değerli madende 1,712 ve 1,693 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Diğer yandan yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkması halinde 1,735 ve yatay kanalın üst bandı olan 1,748 seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir" denildi.
"Ons altın destek bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor" diyen Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, artan jeopolitik risklerden çoğu zaman destek bulan altının ons fiyatının gerek Çin-Hindistan gerekse Güney Kore-Kuzey Kore gerilimine önemli bir tepki göstermemesi zayıflık sinyalleri vermişti:
"Bu görünüme paralel olarak fiyatların zaman zaman 1,720 dolar desteğinin de altına sarktığını görüyoruz. Bu seviyenin altını riskli bölge olarak görürken aşağıda 1,708 ve 1,700 dolar seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir. Genel hatlarıyla altının son dönemdeki momentumunu kaybetmiş olması negatif sinyaller verirken yeniden 1,730 doların aşılıp aşılamayacağını izleyeceğiz."
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.57 artışla 40.82 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.44 artışla 38.39 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.65 düşüşle 17.39 dolar,
- altın, yüzde 0.33 düşüşle 1,721.18 dolar,
- bakır, yüzde 0.96 artışla 5,797.00 dolar,
- platin, yüzde 1.58 düşüşle 808.57 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,922.58 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ
Deutsche Bank stratejisti Michael Hsueh, uzun vadeli para politikası zemininin altında boğa piyasasını en azından 2021 yılına kadar uzatacağını söyledi. Hsueh, düşük faizleri, ekonomik temellerin toparlanma aşamasında olmasını ve zayıf dolar eğilimini işaret etti.
Deutsche stratejistinin 16 Haziran tarihli raporunda "Fed'in 1 - 2 yıllık politika yönünün, toparlanma önlemlerinin içerebileceği sözlü yönlendirme ve uzun vadeli tahvil faizi kontrolünü izin verdiği ölçüde altına yönelik yatırımcı talebini sürdüreceğini öngörüyoruz." ifadesi yer aldı.
"Bunun dışında Fed'in para politikası stratejisinin ortalama faiz hedeflemesini benimsemesiyle sonuçlanacağı" belirtilen raporda, bu durumun dezenflasyonist bir dünyada güvercin eğilimli olduğu ifade edildi.
Banka 2021 sonu için altın tahminini onsu başına 1,750 dolardan 2,000 dolara yükseltti. 2020 sonu tahminini 1,800 dolar seviyesinde korudu.
Spot piyasada işlem gören Çarşamba günkü işlemlerde 1,726 dolar civarında alıcı buldu. Değerli metal 2011'de 1,921.17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.