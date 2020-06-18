Taşeron işçi son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Yüzdelik dilim, tayin hakkı, enflasyon zammının masaya yatırılacağı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile taşeron işçilerin alacakları maaş zam oranları belli olacak. Binlerce taşeronun gözü maaş zammı, tayin hakkı, ödeneklerin oranlarının artırılması, görev tanımı gibi çok sayıda önemli konunun görüleşeceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde. TİS görüşmeleri öncesinde işçiler, hem seyyanen zam, hem önümüzdeki yıllarda enflasyondan düşük olmayacak şekilde maaş zammı istiyor. Bu konuda hem Çalışma Bakanlığı'nın nasıl bir adım atacağı hemde işçi sendikası olarak masada olacak olan Türk İş Sendikası'nın hangi taleplerde bulunacağı merak konusu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de