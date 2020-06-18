Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmeleri yaklaştıkça mali kararlara dair detaylarda daha fazla konuşulmaya başlanıyor. Bu çerçevede işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı listenin başında yer alırken ikramiye ödemelerinin artırılması yüzdelik dilim düzenlemesi de merak edilen diğer hususlar. Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti. Peki Taşeronda 1000 TL seyyanen zam var mı? 4D'li taşerona maaş zammı... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ÇALIŞMASI
Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti.
Bu süreçte ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4'lük zamların ardından daha yüksek oranlarla yeni zam talep ediyorlar.
Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda atacağı adımı merak eden taşeron işçiler konuşulan bazı zam oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Basında yer alan bazı değerlendirmelere göre 2020 TİS görüşmelerinde en olası oran yüzde 15. Bu zam oranı asgari ücret zam oranı olması ve enflasyon rakamlarının üzerinde bulunması nedeniyle ön plana çıkıyor. Bunun yanında yine 12.5 ve yüzde 17.5 zam değerlendirmeleri yapılırken bakanlığın yüzde 10 bandında bir öneri ile de işçilerin karşısına çıkabileceği ele alınıyor.
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI
Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.
Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.
Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.