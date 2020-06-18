O grupta yer alanlar alabilir! Kimse farkında değil ve bilmiyor... iki sene her ayda 239 TL veriliyor! İşte alma şartları!

Çocuk sahibi olan ebeveynler, internet üzerinden 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' gibi devletin çocuklu ailelere verdiği yardımları araştırıyor. Doğum yardımı her anneye verilirken; bez ve mama yardımı, yeni doğan çocuklara asgari şartlar altında yaşama hakkı sunulması amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilir. Doğum yardımı bir kez ödenirken; bez ve mama yardımı parası 24 ay boyunca ödenir. 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Bez ve Mama Yardımı İçin Nereye Başvurulur?
Bez ve mama yardımı desteğinden yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları taşıması halinde başvuru yapmasına imkan tanınır. Bez ve mama yardımı için başvurulması gereken kurumlar: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığa bağlı vakıflar Sosyal Güvenlik Kurumu Kaymakamlıklardaki Sosyal Hizmet Müdürlükleri Muhtarlıklar..
Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir. Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir. Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir. Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınır ve yardım babaya yapılır. Bez ve mama yardım başvuru için haneye giren miktarın kişi başı asgari ücretin üçte
birinden (701.32TL) az olması gerekir. Anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulun veya taşınmazın olmaması
şarttır.
Hasta Bezi Yardımı Nedir?
Maddi durumu iyi olmayan hastaların bez ihtiyacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Bebek bez yardımından farklı olarak, hasta bezi yardımı nakit olarak yapılmaz. Hasta olan kişiler için 2 ayda maksimum 240 bez verilir. Hasta bezi yardımı şartları SGK tarafından belirlenmiştir:
Kişilerin hastalık durumlarının uzman doktor tarafından verilen rapor ile tescil edilmiş olması gerekir. Sağlık raporu için vatandaşlar, yetkilendirilmiş devlet hastanelerini tercih etmelidir.
Uzman hekim tarafından raporda hastalık açık bir şekilde belirtilmelidir.
Hastanın aylık olarak kaç adet beze ihtiyacı olduğunu gösteren reçete açık ve anlaşır bir şekilde doldurulmalıdır.
2 yaşından küçük çocukların hasta bezi yardımından yararlanması söz konusu olamaz. Hasta bezi yardımı için 2 yaşından büyük olunması gerektiği dışında farklı bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
Hasta bezi ihtiyaçları, reçeteler ile birlikte SGK ile anlaşmalı olan eczaneler aracılığıyla karşılanır.
İdrara inkotinansı ve gata inkotinansı olan hastaların kullandığı özel hasta bezleri de SGK tarafından verilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; hasta alt bezleri, külotlu hasta alt bezi, çocuk hasta alt bezi ve çocuk külotlu hasta alt bezi karşılanır.
Hasta, sağlık raporu almak için gidemeyecek durumda veya yatalak olması halinde, 444 38 33 numaralı danışma hattını arayabilir.
Doğum Rapor Parası
Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor.
En düşük yani asgari ücretle çalışan anneye şu anda 2.020 liralık maaş üzerinden yapılan ödeme 6.367 lira. Maaş arttıkça ödeme de artıyor. Asgari ücretin ocak itibarıyla yüzde 12-17 arasında artacağıyla ilgili öngörüler var. Buna karşılık işçi kesiminin talepleri de 3.200 liraya kadar çıkıyor.
Çalışan Annelere 650 Lira Destek!
Annelere verilecek mali destek miktarı aylık 100 Avro'dur. Bu mali destek, çocuğunuzu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi) gönderdiğinizde ortaya çıkacak olan masraflarınızın bir kısmını karşılamaya yönelik olacaktır. Ayrıca projeye kayıt olduğunuz ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 Avro ödenecektir. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecektir. Çocuğunuz 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecektir.
Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;
- Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.
- Takvim ayları itibarıyla; bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK'ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).
- 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.
- Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak ödemelisiniz. Ödemeniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin hesabına, çocuğunuzu gönderdiğiniz ayı takip eden ayda, banka havalesi/EFT yoluyla yapılmalıdır. Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.