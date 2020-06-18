TİS ne zaman? Sorusu yüz binlerce taşeron işçi tarafından oldukça merak ediliyor. Taşeron maaş zammı, tayin hakkı, ödenekler hakkında yeni gelişmeler takvim.com.tr'de yer alıyor. Binlerce taşeronun gözü maaş zammı, tayin hakkı, ödeneklerin oranlarının artırılması, görev tanımı gibi çok sayıda önemli konunun görüleşeceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyeleri, taşeron maaş zammı, tayin hakkı, ödenekler ile ilgili önemli konu başlıklarının Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ele alınması bekleniyor. Peki, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne zaman?
2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi taşeron işçilere yüzdelik dilim düzenlemesi ile ek zam beklentisi gündeme gelmişti. Taşeron işçilerin ve sendikaların uzun süredir gündeminde olan yüzdelik dilim düzenlemesi de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gündeme gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TAŞERON İŞÇİ YÜKSEK ENFLASYONDAN ETKİLENDİ!
2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'ne bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.
TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
Yeni Ekonomi Programında, eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Özellikle Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ!
Corona virüs nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , corona virüs salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?
2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.
Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.
Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ÇALIŞMASI
Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti.
Bu süreçte ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4'lük zamların ardından daha yüksek oranlarla yeni zam talep ediyorlar.
Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda atacağı adımı merak eden taşeron işçiler konuşulan bazı zam oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Basında yer alan bazı değerlendirmelere göre 2020 TİS görüşmelerinde en olası oran yüzde 15. Bu zam oranı asgari ücret zam oranı olması ve enflasyon rakamlarının üzerinde bulunması nedeniyle ön plana çıkıyor. Bunun yanında yine 12.5 ve yüzde 17.5 zam değerlendirmeleri yapılırken bakanlığın yüzde 10 bandında bir öneri ile de işçilerin karşısına çıkabileceği ele alınıyor.