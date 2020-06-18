TİS ne zaman? Sorusu yüz binlerce taşeron işçi tarafından oldukça merak ediliyor. Taşeron maaş zammı, tayin hakkı, ödenekler hakkında yeni gelişmeler takvim.com.tr'de yer alıyor. Binlerce taşeronun gözü maaş zammı, tayin hakkı, ödeneklerin oranlarının artırılması, görev tanımı gibi çok sayıda önemli konunun görüleşeceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyeleri, taşeron maaş zammı, tayin hakkı, ödenekler ile ilgili önemli konu başlıklarının Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ele alınması bekleniyor. Peki, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne zaman?

2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi taşeron işçilere yüzdelik dilim düzenlemesi ile ek zam beklentisi gündeme gelmişti. Taşeron işçilerin ve sendikaların uzun süredir gündeminde olan yüzdelik dilim düzenlemesi de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gündeme gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de