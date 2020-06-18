AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

"Kamuda çalışan, polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından söz verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızca verilen sözler, bugüne kadar olduğu gibi budan sonra da yerine getirilecektir. Ancak, bu konu kendi içerisinde farklı dengeler barındıran teknik ve hassas bir konudur. Kamu içerisindeki hiyerarşik kademelerin de dikkate alınarak çözümü gerekir ve tabii ki de personel sisteminde, meslekler arası dengelerin gözetilmesi de hassas bir konudur. Konuyla ilgili bakanlıklarımızın çalışmaları devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi emeklilerimizin haklarını ve gelir güvencelerini korumaya devam edeceğiz. Bunun için geçmiş on sekiz yıldaki Türkiye'nin gelişimine bakmanız yeterli. Biz halkın gönül terazisinde tartılmaya talip olduk, sözümüzü halka verdik."