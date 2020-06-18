2020 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde belirlenmişti. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren konulardan biri asgari ücret. Her yıl Ocak ayında yeni asgari ücret tutarı belirlenerek adeta milyonlarca çalışanın kaderi belirlenir. Asgari ücret belirlenmeden önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu birkaç defa toplantılar yapar. Aralarında uzlaşma sağlandığı zaman yeni asgari ücret brüt ve net olarak açıklanır. Asgari ücret ne kadar 2020? Brüt ve net asgari ücret hesaplama yöntemi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de