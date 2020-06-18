2020 çay budama paraları hakkında araştırmalar hız kazandı. Çay üreticileri ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek olan ödemelere gözlerini çevirdiler. 2020 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Çay budama paraları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Geçen sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedel ödendi. İşte tüm merak edilenler...