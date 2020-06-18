15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı için İŞKUR'a başvurular devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR online internet sitesinden başvurular devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de